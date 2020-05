Novas unidades de socioeducação são entregues em Toledo

O Governo do Estado entregou nesta quinta-feira (28) na cidade de Toledo, no Oeste do Paraná, um novo Centro de Socioeducação (Cense) e uma Casa de Semiliberdade. As novas unidades vão atender as demandas da região e abrem 78 novas vagas no sistema socioeducativo.

O novo Cense terá capacidade para atender 60 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em privação de liberdade e a Casa de Semiliberdade poderá receber até 18 adolescentes em restrição de liberdade. O investimento total nas unidades é de R$ 16 milhões, oriundos do Programa Paraná Seguro (BID) e do Tesouro do Estado do Paraná.

“O Sistema de Socioeducação do Paraná é referência nacional. Estamos investindo na estrutura, em equipamentos, na abertura de vagas e na frota de veículos novos repassados às unidades para dar melhor segurança aos servidores e aos adolescentes”, explicou o secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost. A pasta é responsável pelo sistema de socioeducação do Estado.

Com as unidades entregues hoje, o Paraná conta com 19 Centros de Socioeducação e nove Casas de Semiliberdade que somam 1.189 vagas no Estado.

De acordo com o chefe em exercício do Departamento de Atendimento Socioeducativo (Dease), Amilton de Oliveira, nenhuma das unidades abriga adolescentes acima da capacidade. São 655 vagas masculinas e 30 na internação feminina. “As vagas de Internação Provisória somam 330 masculinas e 23 femininas e as vagas da Semiliberdade são 144 masculinas e sete femininas”.