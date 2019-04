Novas tecnologias para tratamento de esgoto

Santa Helena – Duas novas estações de tratamento de esgoto implantadas pela Sanepar no oeste do Paraná atendem à diretriz da empresa de modernizar o sistema de coleta e tratamento com alternativas mais eficientes. A estação de Santa Helena será concluída em maio e a do Rio Toledo, que atende 65 mil pessoas da região sul da cidade, já está em operação.

Ambas são de estrutura modular, com maior eficiência de tratamento e de instalação mais rápida que os modelos adotados pela empresa até agora.

A nova estação de Santa Helena utiliza o sistema SBR (Sistema de Batelada Sequencial, em tradução livre do inglês) e começou a ser implantada em novembro de 2018. Ela vai substituir o sistema de lagoas existente, melhorar o processo de tratamento e eliminar problemas de odor. Ela contempla tratamento preliminar, inexistente no sistema atual.

A unidade terá ainda gradeamento mecanizado, desarenador e calha Parshall, utilizada para medir a vazão. Neste sistema, o tratamento é feito por lodo ativado e aeração prolongada, por batelada. Isto significa que todas as etapas do tratamento ocorrem em um único reator que tem ciclo de operação com duração definida.

Em Santa Helena, serão instalados dois reatores que operam alternadamente. Com capacidade média de tratamento de 30 litros por segundo, suportará picos de até 45 litros por segundo. A eficiência do processo deve chegar a 95%. É construída em módulos que se constituem em dois tanques em aço vitrificado, com capacidade de mais de 2 milhões de litros, onde ocorre o tratamento. Todo o processo é automatizado.

A grande vantagem desse sistema é a ausência de odor, a possibilidade de operação remota e a eficiência do tratamento. Com a nova estação a Sanepar atende uma demanda da comunidade de Santa Helena que tem solicitado a modernização do sistema, eliminando, principalmente, o odor no entorno da ETE. No município, atualmente, o índice de coleta de esgoto é superior a 80%, sendo 100% tratado. A Sanepar implantou uma unidade similar na cidade de Pinhão, na Região Centro-Sul do Estado, com bons resultados.

Rio Toledo

Em Toledo está em operação desde junho de 2018 a Estação Rio Toledo. Com capacidade para tratar 100 litros de dejetos por segundo, a estação tem dois módulos de 50 litros cada. De rápida instalação, foi feita em seis meses. A ETE é remanejável e usa como tecnologia aeração natural, seguida de tratamento físico-químico e de flotação. A eficiência é de 90% de redução da carga orgânica e o processo envolve gradeamento preliminar, filtro biológico de alta taxa, seguido de floculação e flotação para remoção do lodo.

Com a entrada em operação da nova ETE, foi possível a desativação de outras cinco estações localizadas em áreas com muitos moradores e que já não atendiam aos parâmetros de qualidade da Sanepar. A vantagem desta unidade é que ela pode ser removida para outro local quando houver necessidade.