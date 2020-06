Novas tecnologias: Acadêmicos dos cursos de Engenharia têm palestra sobre softwares utilizados no mercado de trabalho

Engenharias Univel (1) — A coordenadora de Agronomia, Vanessa Taques Batista Josefi, participou do ciclo de palestras promovido pelo Agronline, um portal para debates de temas relevantes para a área da Agronomia. No webinar sobre “Os impactos da pandemia no agronegócio”, a professora foi mediadora, junto do agrônomo João Paulo, que tem mais de 30 anos de experiência na Syngenta.