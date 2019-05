Nova frota reforça atendimento à saúde da população de Toledo

A semana começou positiva para os munícipes nesta segunda-feira (27) com o recebimento de cinco novos veículos destinados ao atendimento na saúde de Toledo. Duas ambulâncias estão destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – Samu 192, e os outros três são veículos adaptados para atender a Vigilância Epidemiológica. Para o Samu, uma ambulância foi repassada para a nova base e a outra para reposição da frota. Os investimentos somam mais de R$ 980 mil.

A Secretária de Saúde, Denise Liel, salienta agilidade nos atendimentos. “É um reforço necessário na área da saúde que beneficia o cidadão de forma direta. O carro adaptado para atender a Vigilância Epidemiológica é uma novidade que oportuniza qualidade de vida e manutenção dos produtos, além do transporte adequado aos pacientes”.

Liel explica que a Vigilância Epidemiológica terá um reforço a mais de agora em diante. “Este é um diferencial que o município de Toledo está oferecendo, um carro apropriado para o transporte e que é um diferencial, uma qualidade da assistência da nossa comunidade”. Denise informa que a uma necessidade de sempre estar renovando a frota de veículos.

“O fluxo de transporte de pacientes dentro da cidade e também para fora, como por exemplo Curitiba, é grande, por isso é importante sempre estar com equipamentos bons e de qualidade para dar melhor qualidade no atendimento ao paciente”.

O Prefeito Lucio de Marchi destaca os investimentos na saúde e garante que os trabalhos para melhorar os atendimentos não param. “ A gestão vem trabalhando com o objetivo de melhorar a saúde de Toledo através de um atendimento de qualidade. Reformas em várias Unidades Básicas de Saúde já foram realizadas, como no Jardim Europa, Industrial, Cerro da Lola, entre outras que estão em andamento, como no Jardim Coopagro e Jardim Porto Alegre. Com a nova frota de veículos não há dúvidas que o processo ao atendimento será com maior agilidade”, finaliza.

Para o Diretor de Enfermagem, Carlos Augusto Pereira, que trabalha direto com a unidade móvel, a aquisição da nova frota é uma garantia nos trabalhos. “Toledo e a região ganha com este novos equipamentos. Sabemos da importância de ter um automóvel como este a disposição da população. São veículos equipados que vão auxiliar no atendimento aos pacientes”, define.

Entrega dos veículos

A entrega simbólica aconteceu em frente ao Paço Municipal Alcides Donin. O momento contou com a presença dos vereadores, Janice Salvador, Gabriel Baierle, Valtencir Britto (Careca) e Pedro Varella.

O Prefeito Lucio de Marchi e o vice Tita Furlan, acompanhado dos Secretários, Diretores e Coordenadores municipais também estiveram no local. Representantes da Secretaria da Saúde e do Samu receberam em mãos as chaves dos veículos.