Nova estação: Primavera será quente, seca e “furiosa”

Foz do Iguaçu – Calorão, chuva em volumes menores, baixa umidade do ar e temporais. Esse deve ser o retrato da primavera na região oeste do Paraná neste ano. A estação chega oficialmente às 4h50 desta segunda-feira (23) e segue até a 1h19 de 22 de dezembro – quando dá lugar ao verão.

O Simepar lembra que, de cara, a estação das flores chega com temperaturas amenas, variando de 13ºC a 24ºC em Foz do Iguaçu, Cascavel e Ibema, com possibilidade de chuva na terça-feira em pequeno volume. Mas ainda na primeira semana ela mostrará a que veio. No sábado os termômetros disparam para 31ºC e chegam a 34ºC no domingo, indo e voltando na semana seguinte, quando pode chover mais uma vez, também em baixos volumes.

Devem ser frequentes os vendavais, o granizo e a muitos raios, daquelas viradas de tempo que só podem ser detectadas com antecedência de poucas horas, indicando que os temporais devem ser presentes.

Em outubro o sistema de chuvas deve registrar volumes abaixo da normal climatológica, má notícia para quem espera a germinação dos grãos. Para este ano, as temperaturas tendem a ficar próximas ou acima da média histórica até dezembro.

O calor mais expressivo será registrado nas regiões oeste, sudoeste, norte e litoral. “Grandes variações nas temperaturas ocorrerão em períodos curtos de horas em poucos dias devido ao deslocamento de frentes frias e tempestades intensas”, alerta o meteorologista Reinaldo Kneib. “O início da estação apresenta maior amplitude térmica [diferença entre os valores de temperatura máximos e mínimos diários], o que diminui progressivamente. Não está prevista a influência dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña”.

SMS alertam para temporais

A Defesa Civil do Paraná lembra do serviço que ajuda a população a se prevenir contra desastres naturais e eventos climáticos como as fortes chuvas que atingiram a metade leste do Estado esta semana.

Desde 2017 o órgão emite alertas regionalizados com mensagens instantâneas via telefone celular – SMS. O serviço é gratuito e está disponível para os 399 municípios paranaenses. Atualmente o banco de dados conta com 469.453 usuários cadastrados.

O tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil, explica que a chegada da mensagem às pessoas ocorre geralmente uma hora antes da ocorrência do evento, dando tempo para as pessoas se organizarem. “Com o alerta elas podem se precaver, diminuindo os impactos e o sofrimento causados pelo desastre”, afirma. “Estamos sempre revendo protocolos para que esse alerta seja cada vez mais fidedigno, que realmente ajude os paranaenses”.

Como participar

Para receber os avisos basta enviar um SMS com o CEP da sua residência e/ou empresa em que trabalha para o número 40199. A Defesa Civil responde a mensagem com uma confirmação do cadastro e envia alertas periódicos sobre situações que requerem atenção redobrada da população.

Os alertas meteorológicos são baseados em informações de diversas instituições, como o Simepar e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), que monitora todo o País.