Nova diretoria da Acifi reforça união para superar desafios da pandemia

Foz do Iguaçu – A Diretoria e o Conselho Superior da Acifi (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu), reeleitos em março, tomaram posse na segunda-feira (27). A gestão Unindo Foz tem como objetivo dar continuidade às ações da instituição para superar os reflexos socioeconômicos decorrentes da pandemia da covid-19.

O empresário Faisal Ismail permanece na presidência da Acifi, ao lado do empresário Walter Venson, que renova os desafios à frente do Conselho Superior. Eles conduzirão a 28ª gestão da entidade – formada no total por 61 dirigentes (17 diretores, 38 membros do Conselho Superior e seis do Conselho Fiscal) – de maio de 2020 a abril de 2022.

Para Faisal Ismail, os desafios na época da eleição (em 5 março) já eram enormes, mas agora ficaram muito maiores. “O momento é muito difícil para todos, pequenos, médios e grandes empresários. Precisamos da união de todas as empresas em torno do associativismo, buscando soluções coletivas para a retomada do desenvolvimento da cidade”, afirmou.

O presidente da Acifi destacou ainda que será dada continuidade ao planejamento estratégico da entidade levando em conta o novo cenário econômico mundial: “Queremos consolidar o Centro Integrado de Desenvolvimento Regional, com a união de diversos setores da economia, num permanente diálogo com o poder público”.

Já segundo o presidente do Conselho Superior, Walter Venson, a sociedade tem demonstrado a sua força ao buscar soluções para superar a crise decorrente da pandemia. “Temos muito trabalho pela frente. Comércio, indústria, turismo, logística, saúde, educação, enfim, todos os segmentos juntos buscando superar esse momento crítico da nossa história”, resumiu.

A posse da Diretoria e Conselho Superior teve um fato inédito nos quase 70 anos de história da Acifi. A solenidade ocorreu em assembleia geral ordinária realizada por videoconferência. A medida segue orientação dos órgãos de saúde para evitar aglomeração de pessoas visando a conter a transmissão do vírus da covid-19.