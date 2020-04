Nova Aurora confecciona 15 mil máscaras gratuitas à comunidade

O município de Nova Aurora, através da Secretaria de Indústria e Comércio, e por meio do Núcleo de Costureiras do Marajó, estão desde o início da Pandemia do Coronavírus, Covid – 19, confeccionando máscaras reutilizáveis ao comércio e a população.

A ideia, que surgiu do próprio prefeito, Pedro Leandro Neto, ganhou força com a confecção das primeiras máscaras e hoje chegou a marca das 15 mil. “Iniciamos a produção no dia 18 de março e em menos de um mês, as oito costureiras já confeccionaram esse montante, a custo zero aos empresários e à comunidade, que está procurando e está vindo no Paço Municipal retirar seu ‘pacotinho’ de máscaras”, destacou o secretário de Indústria e Comércio, Audrey Brustolin.

As máscaras de TNT, de três camadas de proteção, podem ser lavadas para uso constante da comunidade. “As máscaras caseiras servem como barreira de combate a proliferação ao Covid – 19 e deve ser usada por todos ao saírem de casa”, destacou o prefeito Pedro Leandro Neto.



Para a comunidade, que queira máscaras, podem retirar no Paço Municipal. “É importante que ao ‘pegar’ essas máscaras você seja consciente, use ela e higienize da forma correta, senão, nada disso terá sentido”, encerrou o prefeito.

Máscaras

Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são simples. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja dupla face. E mais uma informação importante: ela é individual. Não pode ser dividida com ninguém. As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e higienizadas corretamente. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Solução de lavagem

Para lavar às mascaras, o indicado é: 200 ml de água sanitária e cinco litros de água, feita a solução, lave- a e seque no sol.