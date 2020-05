No Paraná 184 cidades têm ao menos uma pessoa contaminada com covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o informe epidemiológico da covid-19 com mais 120 casos em residentes no Paraná, totalizando 2.480 pessoas confirmadas com a doença. Três mortes também aparecem no informe desta terça-feira (19), totalizando 130 óbitos no Estado. 184 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 47 já há registro de óbito.

Os três pacientes que morreram pela covid-19 estavam internados, são duas mulheres e um homem. Uma mulher de 70 anos, residente de Siqueira Campos morreu no último dia 15. A outra paciente foi a óbito no dia 19, tinha 82 anos e morava em Londrina. O terceiro falecimento, também nesta terça-feira (19), foi de um homem de 55 anos que residia em Rio Negro.

MUNICÍPIOS

As novas confirmações são nas cidades: Alvorada do Sul (1), Anahy (1), Araucária (6), Campina Grande do Sul (2), Campo Largo (1), Campo Magro (1), Capanema (1), Cascavel (9), Chopinzinho (1), Colorado (1), Cornélio Procópio (8), Curitiba (6), Fazenda Rio Grande (2), Fernandes Pinheiro (1), Foz do Iguaçu (2), Guarapuava (1), Ibiporã (1), Imbituva (5), Londrina (24), Mandaguari (1), Mangueirinha (1), Nova Esperança (1), Palmas (1), Paraíso do Norte (4), Paranaguá (11), Paula Freitas (1), Ponta Grossa (1), Quitandinha (1), Reserva (3), Ribeirão do Pinhal (1), Rio Negro (2), Salto do Itararé (1), Santa Tereza do Oeste (1), Santa Terezinha de Itaipu (1), São João do Caiuá (1), São José dos Pinhais (3), Siqueira Campos (1), Tamboara (1), Telêmaco Borba (1), Toledo (1), Três Barras do Paraná (1), Umuarama (4) e Wenceslau Braz (2).

FORA DO PARANÁ – Pacientes que residem fora do Paraná e que tiveram o diagnóstico no estado são 39. Os nove pacientes com a confirmação do novo coronavírus e que estão no informe desta terça-feira (19) são dos municípios: um caso de Mafra, Santa Catarina; três de Pederneiras, São Paulo; um de Porto Velho, Rondônia e quatro de Rosana, São Paulo. Três pessoas que foram atendidas no Paraná e residem fora do estado foram a óbito.

A Sesa passou a divulgar mais dois gráficos na página dois do Informe Epidemiológico da Covid-19, um de casos novos por data de confirmação do diagnóstico e outro de óbitos segundo data de ocorrência do óbito.

Ajuste:

Um caso confirmado na data de 2 de maio como residente em Foz do Iguaçu foi transferido para Santa Terezinha de Itaipu.