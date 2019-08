No Beira-Rio, Internacional e Corinthians empatam sem gols

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro para Internacional e Corinthians terminou com um ponto somado para cada lado. Na manhã deste domingo (11), os times se enfrentaram no Beira-Rio e não balançaram as redes para os mais de 36 mil presentes ao estádio em Porto Alegre.

O resultado de 0 a 0 deixa o Colorado com 21 pontos, em sétimo lugar na tabela de classificação. Enquanto o Timão, com 24, desceu para o sexto lugar.

O jogo

O primeiro tempo no Beira-Rio foi de equilíbrio entre Internacional e Corinthians, que foram firmes na marcação e fizeram os 45 minutos iniciais terem apenas duas chances reais de gol. Aos 21, D’Alessandro cobrou escanteio, Nonato finalizou de primeira e viu Cássio se esticar para evitar o gol o Colorado. O Timão teve a oportunidade aos 41, quando Júnior Urso recebeu o passe dentro da pequena área, mas chutou mal e jogou para fora.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu truncado, com o Corinthians priorizando o sistema defensivo e jogando bem fechado. Sem conseguir passar pelo adversário, o Inter apostou nos contra-ataques e até assustou em algumas oportunidades. Aos 17, Nico López se livrou da marcação e finalizou para o gol, vendo a bola passar à esquerda da trave. No lance seguinte, Paolo Guerrero chutou para o gol, e Danilo Avelar apareceu na hora para travar a finalização. Com a defesa corintiana bem organizada, o Inter não conseguiu balançar as redes em casa, e o Timão também não partiu para o ataque para tentar tirar o 0 a 0 do marcador.