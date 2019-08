No “Agosto Azul”, horário diferenciado para atender o trabalhador

Atendimento das 8h às 20h, no dia 8 de agosto, na unidade central de saúde de Santa Terezinha de Itaipu. Esta é a estratégia da equipe da Secretaria de Saúde para atingir um número maior de homens, que não disponibilizam de tempo durante o dia, para integrarem a Campanha Agosto Azul. Este ano, o tema é: “Trabalhador, passe um tempo com você”; a meta é atingir três mil homens. Outra novidade é que o tratamento nos casos diagnosticados serão estendidos de setembro a dezembro, das 17h às 20h, nas unidades de saúde.

A campanha de prevenção também será estendida para os demais bairros da cidade, sendo dia 15, na unidade do bairro Santa Mônica; dia 22, na unidade do Parque dos Estados e no dia 29 será na unidade do BNH e região dos conjuntos habitacionais.

O objetivo, segundo o secretário de Saúde, Fábio de Mello é sensibilizar e conscientizar a população masculina sobre a importância do cuidado com a saúde. Porém, para que a campanha obtenha bons resultados, a equipe vai estender o horário de atendimento para favorecer àqueles que não podem comparecer em horário comercial. “Faremos convites específicos às empresas e ao poder público para que o trabalhador possa participar e se prevenir, ou, até mesmo se for diagnosticado alguma doença, começar o tratamento”, frisou Mello.

Fique atento – Serão disponibilizados, em todas as unidades de saúde durante a campanha, os seguintes procedimentos: avaliações médicas, odontológicas e de enfermagem; verificação de pressão arterial, orientações nutricionais e de exercícios físicos; solicitação de exame da próstata (quando necessário), estratificação de risco em saúde bucal; avaliações de lesões potencialmente malignas e orientações sobre os programas de prevenção disponibilizados pela Secretaria de Saúde.

Para as mamães: Agosto Dourado

Nesta sexta-feira, 2, em todas as unidades de saúde da cidade, será realizada Campanha Agosto Dourado. A campanha busca orientar as gestantes e mães em fase de amamentação, sobre a importância do aleitamento materno.

“O leite materno é a primeira vacina que uma criança pode receber. Através dele a criança será imunizada contra várias doenças, sendo o alimento fundamental para iniciar uma vida saudável”, resumiu o secretário.

Local e horário – Ás 9h, unidade de saúde do centro; 10h, BNH/região dos conjuntos; 10h, Santa Mônica e às 14h, Parque dos Estados.

A campanha contará com orientações sobre a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento do recém nascido, vantagens do aleitamento materno, preparo das mamas, posição para amamentar, pega correta, livre demanda, conservação e transporte/ banco de leite e incentivo a doação de leite materno. As ações são voltadas às gestantes, puérperas e mães que estão em fase de amamentação de seus filhos.