Nipofest terá mais de 30 opções gastronômicas 

A 5ª edição do Nipofest Cultural, que será realizada neste sábado (07) e domingo (08), no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, promete uma imensa variedade para o público saborear durante o evento, na praça de alimentação. O festival, que tem entrada gratuita, oferece diversas opções gastronômicas, englobando desde os pratos mais tradicionais do Japão até opções mais regionais, que já caíram no gosto do brasileiro.

Neste ano, além do tradicional yakisoba, feito pelos associados da ACEC (Associação Cultural e Esportiva de Cascavel), que será vendido a R$20 no local, também haverá sukiyaki; sushis e sashimis; pokes (salada feita com base de peixe ou outras proteínas picadas); tempurá, udon (ensopado de macarrão japonês); chahan (arroz oriental); karaguê (bolinho frito); mandiopã e até tempurá frito, doces japonesesentre outros. Na seção mais tradicional, quem for até o V Nipofest poderá escolher entre shawarma, doces portugueses, hambúrgueres, pastéis, crepes, espetinhos, churros, sorvetes, milk shakes, pizzas e batatas fritas.

O valor das opções gastronômicas varia entre R$5 e R$50. As fichas serão vendidas na estrutura do V Nipofest e os pagamentos poderão ser feitos à vista ou no cartão. A praça de alimentação ficará aberta entre 11h e 22h.

Programação

A festa abre as portas para o público a partir das 10 horas, tanto no sábado quanto no domingo. A partir das 11 horas, no entanto, começarão as apresentações culturais, que contemplam shows de karaokê (canto japonês), mágica, danças japonesas e taiko. Durante a programação, também está prevista a realização de oficinas gratuitas de kirigami, origami, mangá, ikebana, bonsai, artes marciais e esportes japoneses. No local, uma estrutura preparada para receber as crianças estará montada: o parque infantil reserva muita diversão para os pequenos.

A abertura oficial do evento está agendada para às 15h30 de sábado (07), com presença confirmada de autoridades locais, além do Cônsul-Geral Interino do Japão no Brasil, Kazuu Wakaeda; do diretor-presidente do escritório do Governo da Província de Hyogo, senhor Nobuyuki Nagata; e do presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão, senhor Eduardo Suzuki.

Durante o V Nipofest, também haverá feira comercial com expositores de todo o País, que vão trazer itens tipicamente japoneses para a venda, como quimonos, leques, acessórios diversos, alimentos e mobiliário. Complementando a programação, itens japoneses estarão expostos no estande do Consulado do Japão no Brasil e degustação de tradicionais saquês japoneses serão realizadas no espaço montado pela Província de Hyogo.

Expectativa

Na última edição, em 2018, o IV Nipofest recebeu mais de 20 mil pessoas entre os dois dias de evento. Para este ano, a expectativa é ainda maior.

“Esperamos dobrar o público e receber cerca de 40 mil pessoas. Sabemos que o público de Cascavel e região tem curiosidade sobre a cultura japonesa e espera ansiosamente pelo Nipofest. Contamos com a presença de todos para que possamos tornar essa a maior edição de todos os tempos”, destaca o coordenador do V Nipofest, Vander Matsumoto.

A entrada no V Nipofest, que será realizado neste fim de semana, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, não tem custo e durante os dois dias de evento, os visitantes terão a chance de participar dos mais diversos atrativos. Os workshops e oficinas de origami, artes marciais e demais atividades serão oferecidos ao público em diversos horários, que serão divulgados no decorrer do evento e nas redes sociais (facebook.com/nipofest.cascavel e @nipofest no instagram).