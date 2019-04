Neymar pode conquistar primeira taça como titular

Há um ano e nove meses no Paris Saint-Germain, desde agosto de 2017, Neymar já ganhou cinco títulos, mas em nenhum deles o camisa 10 esteve em campo como titular na partida que confirmou a conquista. Isso pode acontecer pela primeira vez neste sábado, pela final da Copa da França. O PSG enfrenta o Rennes às 16h (de Brasília), no Stade de France, e Neymar desta vez deve começar jogando em busca do título. Em duas temporadas, as duas lesões no pé direito atrapalharam a maior contratação da história do clube francês. No domingo passado, o brasileiro voltou a atuar após três meses afastado por lesão e entrou no segundo tempo contra o Mônaco, para comemorar a conquista do Campeonato Francês.