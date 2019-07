Neymar não se reapresenta ao PSG e diz que quer sair

Rio de Janeiro – O aviso de que não quer mais jogar no clube foi dado ao Paris St. Germain ainda na semana passada, em conversa com o brasileiro Leonardo, novo diretor do clube francês, e ontem (8) o atacante não se reapresentou com o restante do grupo para a pré-temporada.

A vontade de Neymar, porém, não é uma garantia para sua saída ser facilitada. O contrato do jogador com o clube não prevê multa rescisória, mas o PSG costuma endurecer negociações com atletas insatisfeitos – a saída do volante Rabiot, que ficou encostado antes de acertar com a Juventus, é um exemplo.

O brasileiro ainda tem três anos de contrato. A ausência, porém, só aumenta as especulações envolvendo Neymar e seu ex-clube, o Barcelona.

Na última semana, o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, concedeu coletiva à imprensa e falou sobre os rumores: “Sabemos que ele quer sair do PSG, mas também sabemos que o PSG não quer que ele saia. Não há nada”, afirmou o dirigente. “Não falamos de jogadores de outros times por respeito institucional”.

A imprensa espanhola também especula o nome do brasileiro no Real Madrid.