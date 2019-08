New Lips rejuvenesce os lábios em uma única sessão

Assim como a pele, os lábios sofrem diariamente com agressões externas como o frio, o sol e a poluição. E, por ser uma região extremamente delicada, tende a ser ainda mais suscetível a esses danos. “Os lábios são uma região de pele fina formada por uma semimucosa, ou seja, uma transição da mucosa oral para a pele que nós temos ao redor dos lábios. Essa região é amplamente agredida, pois, além de movimentarmos muito a musculatura, a pele oral entra diretamente em contato com alimentos, bebidas, saliva, cosméticos e, principalmente, batons, que nem sempre têm pigmentos naturais e contêm conservantes que são altamente alergênicos”, explica o dermatologista Abdo Salomão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Todos esses fatores levam ao envelhecimento precoce da região, com o surgimento de flacidez, linhas de expressão e rugas periorais, conhecidas popularmente como código de barras.

Pensando em uma forma de dar fim a essas alterações, a LMG criou o New Lips, protocolo que une a radiofrequência microagulhada Eletroderme com a aplicação externa e intraoral, do laser Er:Yag 2940nm Pro-Collagen, ambos da plataforma Solon.

Indicado para o rejuvenescimento dos lábios e o tratamento de linhas de expressão na região, a vantagem do protocolo está no fato de cada uma das três tecnologias agir em diferentes alvos, tratando todas as camadas da pele de uma só vez para promover melhora global da aparência dos lábios.

De acordo com Abdo, o procedimento se inicia com a aplicação da radiofrequência microagulhada Eletroderme, que visa ao tratamento da derme média para melhorar a sustentação da região. “As agulhas do Eletroderme penetram profundamente na pele, onde emitem ondas eletromagnéticas que promovem o aquecimento da região sem prejudicar a superfície do tecido cutâneo. Com a derme sendo aquecida até a temperatura de 70ºC, ocorre o estímulo da produção de colágeno e a reconstrução das fibras de colágeno e elastina danificadas pelo processo de envelhecimento”, explica.

Após o Eletroderme, realiza-se a aplicação do laser Pro-Collagen na parte externa dos lábios, para tratar as linhas de expressão da epiderme, e, em seguida, na parte interna, tratando a musculatura e a derme profunda de dentro para fora. “O tratamento de todas as camadas dos lábios, desde a musculatura até a epiderme, com a dupla aplicação do laser só é possível devido à forma inovadora com que o Pro-Collagen utiliza a tecnologia Erbium:YAG 2940nm, visto que age através de um pulso tão longo que a dissipação de calor se dá tanto na derme profunda, quanto na musculatura dos lábios”, destaca o médico.

Dessa forma, a sustentação é feita camada por camada, o que confere aos lábios uma firmeza muito maior. Ou seja, a ação interna e externa do protocolo no músculo labial é capaz de torná-lo mais forte, grosso, jovem e firme, além de tratar a qualidade do vermelhão e reduzir as rugas periorais, fazendo com que os lábios fiquem lisos e rosados.

O resultado do protocolo é o tratamento global dos lábios, com melhora das rugas, firmeza, musculatura e aparência da região. “Para alcançar tais resultados, o recomendado é que seja realizada uma sessão a cada seis meses, sendo que cada uma das sessões dura, em média, 20 minutos”, explica o médico. “Após a sessão, o paciente pode ficar com a pele avermelhada e inchada, sintomas que somem após uma semana da realização da sessão.”

Porém, é importante ressaltar que o protocolo é contraindicado para gestantes e pacientes que fazem uso de anticoagulantes sistêmicos ou que possuem câncer de pele em atividade no local.

Fonte: www.lmglasers.com.br