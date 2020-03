Nelsinho Piquet fica na Time

A pandemia do coronavírus segue interferindo em eventos esportivos em todo o mundo. Com o adiamento das duas primeiras etapas da Stock Car, inicialmente marcadas para o dia 29 deste mês em Goiânia (GO) e 12 de abril, no Velopark (RS), a equipe Full Time Sports segue atenta às medidas de prevenção e cuidados com seus colaboradores e no último fim de semana renovou pelo sétimo ano consecutivo o patrocínio com a Texaco e confirmou a permanência de Nelsinho Piquet, que vai para sua terceira temporada na escuderia.

Relacionado