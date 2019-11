Natal para Todos: Guarda Municipal reforça segurança

Cascavel – A Guarda Municipal de Cascavel iniciou ontem (21) a operação que visa reforçar a segurança no período natalino. Equipes estarão na região central da cidade no período das 18h à meia-noite para prevenir vandalismo, furtos, roubos, consumo e tráfico de drogas durante todo o período de fim de ano.

Os guardas devem estar presentes especialmente nos locais em que são realizados os eventos natalinos e onde há instalações e decorações natalinas. Além de acompanhar o funcionamento do comércio no período noturno, garantindo a segurança de comerciantes e da população em geral nas ruas, praças e parques centrais.

Alerta!

A Prefeitura de Cascavel pede a colaboração de toda a população para cuidados em relação à decoração natalina que está sendo instalada no Centro. A administração pede para que a população não suba nas estruturas, pois, além do prejuízo material, a ação também representa um risco à integridade física, pois elas também têm instalações elétricas.

Natal para Todos

O Natal para Todos 2019 será aberto oficialmente neste domingo (24), a partir das 20h, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Além da tradicional celebração religiosa na Catedral, na parte externa haverá programação musical com apresentações do Grupo Harmony, vozes orquestradas do Coral Encanta Cascavel, formado por alunos da Secretaria Municipal de Educação, e do cantor lírico Sady Ricardo.

Em seguida, a chegada do Papai Noel, que este ano promete ser uma grande surpresa.

Outra novidade será o show de fogos de artifício, com duração de seis minutos, de baixo estampido.