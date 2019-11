Natal Encantado de Umuarama trará atrativos inéditos

A Prefeitura e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu) lançaram na noite da segunda-feira (25), no Centro Cultural Vera Schubert, a programação do Natal Encantado 2019 com as atrações que tornarão a Capital da Amizade o centro das atenções no Noroeste do Estado.

Umuarama nunca experimentou um ambiente tão ricamente preparado, uma decoração com tanto capricho e uma programação tão recheada de atrativos que fazem da cidade o verdadeiro presente do Natal para todos os públicos. O reitor da Universidade Paranaense (Unipar) – e parceiro na programação –, Carlos Eduardo Garcia, parabenizou o município pela organização e disse que a cidade já está animada, no clima natalino, e que o fim de ano será muito bom para o comércio e a população.

O presidente da Aciu celebrou o clima de esperança da população, a confiança do comércio e a união entre a entidade e a Prefeitura. “Planejamos juntos o melhor Natal de Umuarama, tudo com muito carinho e respeito ao nosso povo, tornando nossa cidade cada vez mais um bom lugar para se viver e passar as festas”, disse Orlando Santos.

Para o prefeito Celso Pozzobom, acompanhado da primeira-dama Maria Dulce Barreiros Pozzobom e do vice-prefeito Hermes Pimentel da Silva, “o otimismo e a confiança são muito importantes, pois isso nos juntamos a vários parceiros para realizar uma festa à altura da nossa população”. Ele citou atrativos como o desfile de Natal, as visitas à nova Casa do Papai Noel, a decoração da cidade e as novidades preparadas para este ano, e assegurou que o investimento e os esforços valerão a pena.

“A situação estável das finanças municipais permitiu que nos juntássemos à Aciu e investíssemos para ter um Natal realmente encantado em Umuarama. O comércio está confiante e com tantas atrações vamos atrair muitos visitantes para comprar aqui os seus presentes e se divertir em nossa cidade. Estamos com muitas obras em andamento para melhorar a qualidade de vida, a infraestrutura e preparar a cidade para o desenvolvimento, focando nas nossas crianças, nos idosos, na população em geral. E o Natal é o tempo de celebrar tudo isso”, completou Pozzobom.

Atrações

O município e a Aciu estão investindo alto para garantir que a cidade seja o centro das atenções neste Natal. Entre as atrações, destacam-se a mega roda gigante, diversas apresentações artísticas e culturais, uma linda iluminação decorativa e a árvore dos desejos, onde o visitante deixará suas aspirações para o próximo ano.

Papai Noel ganhou uma casa nova e definitiva na Praça Hênio Romagnolli, que durante o ano será utilizada para ações culturais e campanhas sociais. Vai ter neve artificial, o maior desfile de Natal já realizado na cidade, banda e Papai Noel nos distritos, concursos de gastronomia e decoração natalina, tudo isso espalhado por toda a cidade, desde o Lago Aratimbó até o Camelódromo, além dos distritos.