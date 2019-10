Nas ondas musicais

Aparecido Lúcio Marçal é natural de Ubá (MG) e veio para Cascavel em 1950, aos dez anos de idade, com a família para trabalhar na colheita de café.

O menino passava os dias trabalhando ao som de música caipira, o que aumentava seu gosto por esse estilo musical. E, nas horas vagas, ele se aventurava a dedilhar os instrumentos que tanto admirava, viola e violão.

Quando dominou os instrumentos de corta, ele descobriu ser muito mais divertido entender como as melodias eram criadas.

Dentre tantos cantores preferidos de Aparecido, um sempre se destacou: Tião Carreiro. O cantor lançou o primeiro disco em 1956 e serviu de inspiração para Aparecido continuar tocando vida afora.

O gosto pela música o levou a formar a dupla Derneval e Pratiado. Aparecido era o Pratiado. Os dois participaram de vários festivais amadores em cidades da região, como Corbélia e Nova Aurora, e conquistaram prêmios.

A última dupla da qual Aparecido fez parte era formada com seu filho Márcio Lúcio Marçal, que aprendeu a tocar com o pai e herdou a paixão pela música. “Quando eu escuto o nome do meu pai lembro dele tocando viola e violão, porque foi algo que ele sempre gostou”, conta Márcio.

Família

Aparecido Marçal permaneceu trabalhando com a família na colheita de café até os 24 anos de idade, quando comprou um sítio e começou a trabalhar na colheita de sua própria produção.

Na época, Aparecido já era casado com Bárbara Marçal, com quem teve cinco filhos: Maria, José, Marlene, Claudio e Márcio Marçal.

A despedida

Há quatro meses Aparecido Marçal descobriu um câncer no pulmão e estava tratando a doença. Na última terça-feira (8), ele começou a ter dificuldades para respirar e foi encaminhado para o Hospital Salete. Lá, permaneceu internado até a quarta-feira (10), quando não resistiu a uma parada cardíaca.