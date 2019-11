Não haverá rodízio no abastecimento de água de Cascavel nesta quinta-feira

A Sanepar informa que, nesta quinta-feira (14), o rodízio no abastecimento de água em Cascavel está novamente suspenso. Os reservatórios estão com níveis adequados para manter o abastecimento. Entretanto, o alerta continua e as equipes permanecem fazendo o monitoramento e análise diária para decidir sobra a manutenção ou suspensão do rodízio.

Apesar das chuvas, os mananciais estão cm vazão abaixo do normal para a época do ano e por esta razão é imprescindível a colaboração de todos com o uso racional da água. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.