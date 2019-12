Na São Silvestre

Geraldo com medalhas do Troféu Brasil de Masters

O cascavelense Geraldo Volmar Franco, o Geraldinho, está de malas prontas para disputar a 95ª quinta edição da Corrida de São Silvestre. Será a primeira participação do veterano de 48 anos na tradicional prova do calendário esportivo brasileiro.

A corrida, que fecha o ano a cada edição, sempre realizada no dia 31 de dezembro, é encarada pelos participantes como sendo mística, para agradecer pelo ano de competições ou pedir que o próximo seja sem lesões e com muitas conquistas.

Para Geraldinho, será de agradecimento. Das inúmeras medalhas obtidas na temporada, duas delas foram colocadas no peito no início do mês de novembro, no tradicional Troféu Brasil, que teve 15ª edição para atletas masters realizada na cidade de Porto Alegre (RS).

Na capital gaúcha o cascavelense faturou dois vice-campeonatos, nas provas dos 200m e do revezamento 4x100m da categoria 46-50 anos. Agora, ele irá encarar os 15 quilômetros da São Silvestre. E para isso conta com o apoio de Saldão dos Calçados, Fórmula 1 Radiadores, Vetrasa Caminhões, Casa do Chapeador e Calçados Franca.