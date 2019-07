Na liderança: Governador do Paraná é o mais bem pago do País

Curitiba – Apesar de ocupar a quinta colocação do PIB (Produto Interno Bruto) entre os estados brasileiros, o Paraná é o que mais bem remunera o governador, pelo que consta nos portais transparência dos Executivos estaduais.

Embora tenha mandado congelar seu salário ao assumir o governo, no início deste ano, Ratinho Júnior (PSD) tem o melhor salário dentre os 27 governadores brasileiros. Todo mês o governador paranaense recebe R$ 33.763 – o equivalente a 34 salários mínimos nacionais -, quase 50% a mais que a remuneração do gestor do maior país do Brasil, São Paulo. O governador João Dória (PSDB) recebe mensalmente R$ 23.052.

Com valor um quarto a menos que de Ratinho, em segundo lugar no ranking aparece Roraima: Antonio Denarium tem salário de R$ 26,7 mil por mês, seguido de Ibaneis Rocha (Distrito Federal), com subsídio de R$ 26.055.

Dentre os dez governadores mais bem pagos está Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul (R$ 25.322), estado que desde 2015 não consegue pagar em dia o funcionalismo e que paga em parcelas os salários dos servidores estaduais.

Vinculado

O governador paranaense conta com uma vantagem para ter o mais alto salário do País – a Lei Estadual 15.433, de 15 de janeiro de 2007, vincula seu salário ao do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), o mesmo que beneficia o vice-governador e os deputados estaduais.

A medida acaba de ser questionada pela Procuradoria-Geral da República que ingressou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade.

Na mesma lei, também fica definido que o salário do vice equivale a 95% da remuneração do governador; e que o salário do secretário corresponde a 70% da remuneração do governador. A lei ainda estabelece que o salário do deputado estadual equivale a 75% da remuneração do deputado federal.

Os procuradores gerais defendem que pela Constituição Federal é proibido vincular ou equiparar subsídios no serviço público. Os ministros do STF recebem R$ 39.293,32 de salário desde o início deste ano, mas o governador congelou os salários até 2022.