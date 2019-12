Myasava quer encerrar temporada com pódio

Embalado pelos excelentes resultados de Goiânia, quando foi ao pódio duas vezes com o terceiro lugar nas duas provas, o paranaense Gustavo Myasava, da equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma, está confiante para a etapa de encerramento da temporada da Stock Light. A competição será neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Segundo Gustavo Myasava, o Autódromo de Interlagos, com um circuito de média para alta velocidade, lhe agrada e a expectativa é encerrar a temporada com o terceiro pódio seguido. Para isso planeja largar nas primeiras posições. “Vamos nos esforçar ao máximo para fazer um bom treino classificatório. Largando nas primeiras posições, a preocupação será mais em fugir de enroscos e batidas. Sempre temos um com acerto para Interlagos e como será uma prova só nesta etapa, teremos que partir para cima logo nas primeiras voltas”, afirma Myasava, que busca terminar no TOP da classificação do campeonato.

Programação

A programação da última etapa da Stock Light começa nesta sexta-feira. Às 8h30 será realizado o shakedown; às 9h30, treino livre 1 (Grupo 1); às 10h10, treino livre 1 (Grupo 2); às 13h, treino livre 2 (Grupo 1); e às 13h40, treino livre 2 (Grupo 2).

No sábado, às 8h30, treino livre 3 (Grupo 1); às 9h10, treino livre 3 (Grupo 2) e às 11h30, treino classificação.

No domingo, a largada da prova está prevista para as 11h53.

Classificação da Stock Light após 7 etapas

Pos. Piloto Pontos

1º) Guilherme Salas 295

2º) Gustavo Frigotto 233

3º) Gabriel Robe 195

4º) Marco Cozzi 191

5º) Matheus Iorio 169

6º) Pedro Boesel 167

7º) Raphael Abbate 166

8º) Márcio Campos 164

9º) Lukas Moraes 149

10º Pietro Rimbano 140

12º) Gustavo Myasava 136