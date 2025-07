Jorge Marques vence de ponta a ponta na primeira bateria da Turismocross Brasil

Com um desempenho dominante do início ao fim, Jorge Marques confirmou o favoritismo conquistado na classificação e venceu de ponta a ponta a primeira bateria da Etapa Única do Turismocross Brasil, realizada nesta sexta-feira (18) no Autódromo Acelera Rio Verde.

Logo na largada, o tricampeão brasileiro saiu com autoridade, manteve a ponta e abriu vantagem mesmo com o clima de tensão nas voltas iniciais. A disputa foi intensa no pelotão intermediário, com diversos toques entre os carros, especialmente na desafiadora curva 3, palco de escapadas, tentativas de ultrapassagens ousadas e alguns excessos.

A briga pela segunda posição foi o ponto alto da corrida, com Chico Moreno, de Luís Eduardo Magalhães (BA), resistindo bravamente à pressão de Edu de Paula, de Barra Velha (SC). Edu buscava o ataque, mas teve seus planos interrompidos por uma quebra mecânica, deixando o caminho livre para Chico consolidar o segundo lugar.

A corrida teve duas intervenções do safety car. A primeira ocorreu após um acidente envolvendo o carro 751, de Alexandre de Bairros. A segunda bandeira amarela veio a apenas duas voltas do fim, quando o baiano Juliano Telles (carro 730), também de Luís Eduardo Magalhães, enfrentou problemas mecânicos e parou na pista, interrompendo a disputa, que terminou com a condução do Safety Car.

Apesar das relargadas e das tentativas de aproximação, Jorge Marques se manteve impecável, administrou a pressão e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Com isso, ele soma pontos importantes e segue firme na luta pelo tão sonhado tetracampeonato.