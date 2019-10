Myasava fará ajustes no último treino da Light

Com a chuva forte, Gustavo Myasava optou por não andar no segundo treino da sexta-feira Crédito: Vanderley Soares

Com a chuva forte, Gustavo Myasava optou por não andar no segundo treino da sexta-feira Crédito: Vanderley Soares

Gustavo Myasava será o piloto cascavelense nesta sexta etapa da Stock Light, que terá uma prova neste sábado e outra no domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

O piloto da equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma teve problemas com a bomba de óleo no primeiro treino da sexta-feira e no segundo, com a chuva forte, optou por não ir à pista.

Gustavo explicou que a equipe tem um bom acerto para a pista de Cascavel. Será o mais conservador possível e fará alguns ajustes durante o terceiro treino neste sábado. “Optamos por não andar no segundo treino porque a chuva estava muito forte. Não posso dizer que a chuva me prejudicou porque toda a região de Cascavel está precisando de chuva. Mas estamos confiantes em uma boa performance em casa”, afirma Myasava.

Roberto Wypych

Roberto Wypych, ex-piloto e atual presidente do Instituto Jaci Pian, está de aniversário hoje. A data será comemorada dos boxes da Stock Car. Wypych e Juraci Massoni, vice-presidente do Instituto Jaci Pian, lideram um grupo de desportistas de Cascavel que está organizando Livro Ouro para arrecadar dinheiro para cobrir os boxes do Autódromo Zilmar Beux. A meta é conseguir 30 pessoas que doem R$ 10 mil cada uma.

Pedro Muffato

Ao ser procurado por Wypyck e Massoni, o novamente piloto (voltou a correr, ao participar da etapa da Copa Truck há duas semanas em Cascavel) Pedro Muffato saiu com esta frase: “Quando vocês tiverem a metade dos doadores me procurem”.

O que diz dizer

Algumas pessoas estão tentando decifrar a frase do experiente Pedro Muffato, ex-prefeito, piloto dos mais conhecidos em todo o Brasil e no exterior. Para alguns, ele quer ser o primeiro da segunda metade da pista, mas, para Massoni e Wypych, seus amigos de longa dada, Muffato fará muito mais e colocará seu nome na história mais uma vez, doando a cota dos 15 últimos doadores. Tomara que aqueles que afirmam que o “velho” Pedro não tira a mão do bolso nem na missa de domingo queimem a língua.