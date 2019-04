Mutirão começa com 500 pessoas e 100 veículos

Uma megaoperação com pelo menos 500 pessoas envolvidas diretamente – entre servidores de todas as secretarias municipais e cem soldados do Exército – e uma estrutura de apoio de mais de 100 veículos – entre caminhões, retroescavadeiras, vans, micro-ônibus, tratores, caçambas e demais equipamentos necessários para roçadas, coletas pneus, de recicláveis, volumosos, eletroeletrônicos e demais resíduos que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, foi montada para o Mutirão Água Boa – Cidade Limpa, que começa nesta quinta-feira (11) e segue até sábado (13) em toda a cidade.

As equipes passarão em todas as ruas fazendo a coleta dos materiais que a população deixar em frente às moradias.

Hoje, às 8h, o contingente se reúne na frente da prefeitura, de onde as equipes seguirão para a Região 1, contendo os Bairros Alto Alegre, Parque Verde, Recanto Tropical, Coqueiral, Loteamento FAG, Santa Cruz, Esmeralda, Santos Dumont, Guarujá, XIV de Novembro e Centro (Rua São Luiz – Maranhão). O trabalho nos bairros será das 8h30 às 17h.

Pontos de Apoio

Caso os moradores não tenham como deixar os materiais na rua nos horários em que as equipes atuarão em cada território, a orientação é para depositar os lixos recolhidos do quintal, devidamente embalados e levar nos pontos de apoio que serão montados nas regiões de limpeza.

Serão disponibilizados três pontos de apoio em cada região, no dia do mutirão, com “caçambão” cedido pela Sanepar para o depósito do lixo. Cada um deles, tem capacidade para 35 toneladas, o que equivale a quatro caminhões.

Próximos territórios

Sexta-feira (12): Área 2: Toda a estrutura do Mutirão seguirá para a Área 2, que engloba os bairros: Brasmadeira, Interlagos, Cataratas, Morumbi, Periolo, Floresta, Brasília, Canadá, Country e Cancelli. A concentração das equipes será às 8 horas, no Ecopark Morumbi.

Sábado – Área 3

A estrutura segue para a Área 3: Maria Luiza, Neva, Parque São Paulo, Santa Felicidade, Universitário, Cascavel Velho, Região do Lago, Pacaembu e São Cristóvão. A concentração será às 8 horas, no Calçadão do Bairro Cascavel Velho.