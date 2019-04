Museu Histórico Willy Barth em Toledo abrirá em todos os 1° sábados do mês

O Museu Histórico Willy Barth, localizado na Rua Guarani, 3843 na Vila Becker em Toledo terá novidades no horário de funcionamento. Agora o museu irá abrir também em todos os 1° sábados do mês, das 8h às 12h e das 13h30 às 17:30, com o objetivo de atender o fluxo de turistas e da comunidade local. Hoje quem assume o Museu é o Museólogo Tiago Graule Machado.

O Museu conta com exposições permanentes, temporárias e itinerantes. Possui acervo documental de jornais, revistas, mapas, setor de imagem e som, bem como acervo de entrevistas com pioneiros e personalidades, que vem atraindo diversos pesquisadores na elaboração de trabalhos escolares, na divulgação histórica do município. Entre as atividades cotidianas estão os atendimentos aos grupos de visitas guiadas das escolas privadas, e da rede pública de Toledo e Região. O Museu mantém parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SMED) em roteiro do programa “Conhecendo Toledo”. Também possui parceria com Rádio Guaçu de Toledo, no Projeto “Pioneiros/as no Rádio”. Anualmente coordena o “Encontro dos Pioneiros”, Evento que homenageia o trabalho, a coragem e a bravura dos primeiros moradores de Toledo, realizado desde 1987. Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.