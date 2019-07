Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste estará aberto para visitação

UMUARAMA – O Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste foi inaugurado hoje (19), às 14h, com a presença de autoridades de diversas partes do país. O evento, cercado de expectativas, dará início a uma nova Era na história do município, que será rota de estudiosos, pesquisadores e turistas que se interessam pela Pré-História e seus animais incríveis. O Museu foi instalado no prédio do antigo Fórum da cidade, totalmente reformado. A abertura para a visitação pública acontece a partir de segunda-feira (22), entre as 9h e às 11h e das 13h30 às 16h30. O local funcionará, inicialmente, de segunda a sexta-feira. Excursões e grupos devem agendar o horário pelo telefone: (44) 3676-8150.

Os turistas poderão conhecer fósseis das espécies já descobertas e descritas pela ciência na cidade – o pterossauro Caiuajara Dobruskii e o dinossauro Vespersaurus Paranaensis. O museu conta ainda com salas temáticas onde os visitantes poderão vivenciar experiências e conhecer um pouco mais sobre a evolução do Planeta Terra e as espécies animais e vegetais que já existiram. O local também conta com um amplo auditório e um Laboratório de Paleontologia, para pesquisadores e estudiosos.

De acordo com o geólogo, pesquisador e consultor do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste Paulo Manzig, o local está pronto para receber públicos distintos. “Além de pesquisadores, geólogos, paleontólogos e outros estudiosos que virão pelo interesse científico, teremos o público em geral, turistas, crianças, adolescentes, famílias, que vem pela curiosidade que a Era dos Dinossauros desperta em todos nós”, destacou Mazig. Segundo ele, os visitantes serão recebidos por monitores treinados e todas as visitas ao museu serão guiadas. “Nosso objetivo é oferecer a melhor experiência ao visitante, seja qual for o seu interesse”, destacou.

Turismo

De olho no potencial turístico, a Prefeita de Cruzeiro do Oeste tem projetos para alavancar o setor, atraindo negócios, empresas, emprego e renda. “Os achados são importantes para a História Natural. É dever do município zelar pelo patrimônio, que fez os olhos do mundo se voltarem para cá”, diz a prefeita Helena Bertoco. Projetos turísticos já estão em andamento. “Desde fevereiro tratamos com o estado, com a federação e com a iniciativa privada para fomentar o turismo e atrair investimentos através da educação, da cultura e da ciência”, destacou a prefeita.

Raros

Os dinossauros encontrados em Cruzeiro do Oeste datam do período Cretáceo – 90 milhões de anos atrás –, são espécies raras, únicas e de grande valor científico. Em 2014 fosseis do Caiuajara Dobruskii foram encontrados. No ano seguinte os de um pequeno lagarto, denominado Gueragama Sulamericana, primeira espécie acrodonte (que tem dentes presos no maxilar superior) descoberta na América do Sul. O Vespersauros Paranaensis, último achado, é único no mundo e o mais completo dinossauro terópoda já encontrado no Brasil. “Até agora só estudamos parte do material. Tem muito trabalho a ser feito. Estudos podem revelar novas espécies”, encerra a diretora e curadora do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, historiadora Neurides Martins.