Municípios recebem recomendações do TCE-PR sobre atenção básica em saúde

Curitiba – O Pleno do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado) homologou 31 recomendações para incrementar a gestão sobre os serviços de atenção básica em saúde fornecidos por 20 municípios paranaenses – cinco deles do oeste -, que passaram por auditorias cujo foco foi a qualidade dos profissionais do atendimento inicial e do atendimento pré-natal; as dificuldades de acesso à rede de atenção básica; e a eficácia e a eficiência na disponibilização de medicamentos essenciais para os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Como resultado do procedimento, os analistas encontraram dez impropriedades nos seguintes municípios: Adrianópolis, Alto Piquiri, Boa Esperança, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Francisco Alves, Janiópolis, Jussara, Mamborê, Nova Aurora, Pérola, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, São Carlos do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, Saudade do Iguaçu, Sulina e Tupãssi.

Após listar as falhas, também foram apresentadas medidas para que os municípios possam saná-las.

Dentre os problemas encontrados estão a falta de disponibilidade de medicamentos à população; estrutura física de postos de saúde inadequada; falta de identificação de perfil epidemiológico para uso de planejamento na atenção básica; falta de oferta de todos os serviços essenciais à atenção básica em todas as UBS; composição das equipes de saúde da família e de atenção básica que não respeitam os critérios exigidos; e, forma de agendamento de consultas que dificulta o acesso aos serviços da atenção básica.