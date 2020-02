Município pede ajuda à população

Assis Chateaubriand – A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand está intensificando os trabalhos preventivos e reforçando o alerta à população quanto ao iminente risco de uma nova epidemia de dengue se instalar no Município. De acordo com o setor de Vigilância, a cada semana crescem os atendimentos a pacientes com sintomas da doença e muitas suspeitas estão se convertendo em casos confirmados, após exames laboratoriais.

A elevação dos números preocupa e já é possível afirmar que, se os moradores não colaborarem, limpando seus quintais, Assis deverá entrar na lista de cidades que decretaram estado de epidemia neste ano.

Até o momento, 13 casos autóctones de dengue foram confirmados no Município, dentro do calendário epidemiológico do Estado, que vai de agosto de 2019 a julho deste ano, mas se calcula que esse número será muito maior nas próximas semanas. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a liberação dos resultados das amostras sanguíneas encaminhadas ao Lacen (Laboratório Central do Estado). Até o primeiro mês do ano, havia 143 notificações.

“Temos dezenas de casos em investigação e a nossa preocupação é pelo motivo de o número de notificações nas unidades básicas de saúde ter crescido consideravelmente nas últimas semanas”, explica o diretor de Vigilância em Saúde, Fábio Fantin Camilo.

De acordo com ele, mais de 80% dos focos de dengue são encontrados nos quintais das casas e, em muitas vezes, os moradores não atendem aos agentes de endemias.

“Nossas equipes chegam até algumas residências e as pessoas se fecham dentro dos imóveis. Esse comportamento já é um indício de que, provavelmente, os quintais estão sujos e possivelmente possuem objetos expostos, servindo como criadouros do mosquito transmissor. Essa omissão é muito preocupante, pois compromete a saúde não apenas da família do próprio morador, mas também de toda a vizinhança”, conta o diretor.

Levantamento revela que os bairros onde a situação mais preocupa são Araçá, Jussara e Panorama. Nesses locais, o nível de infestação é alto e, consequentemente, é de onde está sendo atendido o maior número de pacientes com suspeitas de dengue.