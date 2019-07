Município licita R$ 9 mi para 25 km de asfalto

Foram definidas as empresas que farão os primeiros 25 km de asfalto no interior de Cascavel. A licitação atraiu quatro concorrentes. Pelo critério de menor preço, foram classificadas em primeiro lugar (para seis trechos) Pavimentações e Terraplenagens Schimitt Ltda, no valor total de R$ 9.109.801,21; e para dois trechos, a Construrayzer Construção e Obras Ltda, no valor de R$ 661.000.

O investimento é realizado em convênio com a Itaipu Binacional e beneficiará oito comunidades de quatro distritos, sendo:

Espigão Azul

– Estrada Rural Caça e Pesca – 1.245m de adequação e mais 4.545m de asfalto;

Juvinópolis

– Estrada Rural Castelo Branco – 3.965m de adequação e mais 1.962m de asfalto;

– Estrada Rural Rio das Flores – 1.962m de adequação e 1.962m de asfalto;

Rio do Salto

– Estradas Rurais Cavichioni e Rio do Oeste – 5.545m de adequação e 5.545m de asfalto;

São João do Oeste

– Estrada Rural Nenevê – 970m de adequação e mais 970m de asfalto;

– Estrada Rural Rio Bonito – 721m de adequação e 721m de asfalto

– Estrada Rural Barzoto – 2.123m de adequação e 2.123m de asfalto

– Estrada Rural Sapucaia – 5.417m de adequação e 5.417m de asfalto.

Adequação e cascalhamento

Na última quinta-feira (18), o Município abriu licitação para adequar e cascalhar 49,8 km de estradas rurais, beneficiando 14 localidades do interior. A concorrência de R$ 2.199.473,20 atraiu 11 empresas concorrentes, mas foi suspensa até que a comissão de licitação realize diligências quanto à capacidade técnica de algumas concorrentes, o que deve ser concluída nos próximos dias. Confira as comunidades que serão atendidas:

– Estrada Jangadinha: 3.734m de adequação

– Estrada Linha Peroba: 5.146m de adequação e cascalhamento

– Estrada atrás do Aeroporto: 620m de adequação e cascalhamento

– Estrada Boi Picuá: 2.750m de adequação e cascalhamento

– Estrada Espigão Azul/Planaltina: 6.525m de adequação e cascalhamento

– Estrada Coral e Linha Ubel: 5.737m de adequação e cascalhamento

– Estrada Marion/Barzotto: 2,740m de adequação e cascalhamento

– Estrada 4 Fronteiras: 2.193m de adequação e cascalhamento

– Estrada Rio Bonito: 2.924m de adequação e cascalhamento

– Estrada Sapucaia: 6.780m de adequação e cascalhamento

– Estrada Linha Nova União – Santa Luzia: 2.225m de adequação e cascalhamento

– Estrada Colônia Barreiro: 2,854m de adequação e cascalhamento

– Estrada Barreiro: 4,130m de adequação e cascalhamento

– Estrada Escolar Rio Bonito: 1.500m de adequação e cascalhamento