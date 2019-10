Município inicia segunda etapa do cadastramento populacional

Foz do Iguaçu – A Prefeitura de Foz do Iguaçu está pedindo o apoio da população para adesão ao “Cadastre Já”, o novo estudo populacional desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde).

Desde setembro, várias equipes de agentes comunitários de saúde e de endemias estão visitando as residências de todas as regiões da cidade para aplicar uma pesquisa para levantar os indicadores da população.

De acordo com a organização, ainda há resistência por parte de moradores para participar da pesquisa. Parte dela vem do receio e da desconfiança quanto à idoneidade das equipes. Para isso, a prefeitura reforça que o horário das visitas é das 8h às 14h, de segunda a sábado.

Todas as equipes estão devidamente uniformizadas com a logo da prefeitura e possuem crachá de identificação. “Essa é uma ferramenta fundamental para a gestão pública, pois permitirá conhecer a cidade no global e também cada morador. Precisamos do apoio da população para receber as equipes em casa e contribuir com as informações”, ressaltou Bobato.

Estratégico

O estudo é uma das estratégias do governo municipal para conhecer melhor a realidade de Foz do Iguaçu. Levantar os indicadores reais de uma das mais importantes cidades de fronteira do País é fundamental para a tomada de decisões e para formulação das políticas públicas para a saúde.

O trabalho consiste na aplicação de um formulário que registra os dados sobre o número de pessoas na família e o responsável pela casa, condições de saúde, além do registro sobre presença de animais de importância para saúde pública, a exemplo de cães e gatos.

A meta é atingir 100% dos moradores até dezembro deste ano. De acordo com levantamento do IBGE, o Município possui aproximadamente 258 mil habitantes, mas os dados destoam da quantidade de atendimentos na saúde.

“Temos estimativa de cerca de 258 mil habitantes e um dos objetivos é apurar essa informação porque temos uma população maior procurando os serviços de saúde”, explicou o gerente de Território e do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, Thiago Cavalcante.

O diagnóstico, além de contribuir para a tomada de decisões, também pode habilitar o Município a angariar mais receitas. “Políticas Públicas e captação de investimentos nas esferas estadual e federal se fazem com indicadores e o estudo vem ao encontro de uma importante estratégia do governo municipal”, explicou o vice-prefeito e secretário de Saúde, Nilton Bobato.

Orientações

Em caso de dúvida, o morador pode ligar para os telefones (45) 2105-1135/1160/1338 e 3524-8848 (CCZ).