Mundial Sub-17 chega às fase de quartas de final

Brasília – Com a seleção brasileira entre oito melhores da Copa do Mundo de Futebol Sub-17, a competição que está sendo realizada no Brasil chega às quartas de final neste fim de semana. Serão dois jogos neste domingo (10) e dois na segunda-feira (11).

A programação será aberta em Cariacica, no Espírito Santo, com Holanda x Paraguai às 16h e Coreia do Sul e México às 20h, no Estádio Kleber Andrade. Os vencedores desses confrontos farão uma das semifinais na quinta (14), em Brasília (DF).

Já os jogos de segunda-feira pelas quartas de final serão no Estádio Olímpico de Goiânia, com Espanha x França às 16h30 e Itália x Brasil às 20h. Os vencedores desses jogos também se enfrentarão quinta-feira na semifinal. A decisão do Mundial Sub-17 será no próximo domingo (17), em Brasília.