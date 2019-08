Mundial de Endurance terá cinco brasileiros

A primeira prova da Temporada 8 do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) terá cinco brasileiros no grid: Bruno Senna, André Negrão, Pipo Derani, Felipe Fraga e Gustavo Menezes.

Neste domingo acontece a prova 4 Horas de Silverstone, no famoso autódromo britânico com 5,901 km de extensão e 18 curvas, tendo 31 carros e 87 pilotos divididos nas categorias LMP1, LMP2, LMGTE Pro e LMGTE Am. Bruno Senna, embaixador das 6 Horas de São Paulo, competirá em mais uma temporada pela Rebellion Racing, no carro de número nº 1, na categoria LMP1, e terá como companheiro o estadunidense de coração brasileiro Gustavo Menezes.