Mundial de Endurance define datas

O Campeonato Mundial de Endurance tem novo calendário provisório. Os organizadores da competição anunciaram na sexta-feira das datas das três últimas etapas da temporada 2019/20. Além das 24 Horas de Le Mans, que já haviam sido anunciadas para 19 e 20 de setembro, o WEC anunciou as realizações das 6 Horas de Spa em 15 de agosto e das 8 Horas do Bahrein para 21 de novembro. A prova do Bahrein volta ao calendário para substituir as 1.000 Milhas de Sebring (EUA), que seria realizada no mês passado e foi cancelada.

Relacionado