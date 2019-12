Mundial de Clubes: Flamengo e Liverpool conhecerão adversários da semi neste sábado

Doha – Quatro dias depois do jogo preliminar que abriu o Mundial de Clubes da Fifa no Catar, na última terça-feira (11), a competição começa para valer para Flamengo e Liverpool neste sábado (14), dia no qual conhecerão seus adversários na semifinal.

O primeiro entre os dois favoritos a disputar o título a ficar atento à competição é o time brasileiro, que na terça-feira (17) enfrentará quem passar de Al-Hilal e Espérance, que entram em campo às 11h (de Brasília) deste sábado, no Estádio Jassim Bin Hamad.

AL-HILAL

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, é representante do continente asiático, visto que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia diante do japonês Urawa Reds, em duas partidas.

Última equipe comandada pelo atual técnico do Flamengo, Jorge Jesus, antes dele assumir o Fla, tem como destaque sua dupla de ataque ítalo-franca, formada pelos veteranos Sebastian Giovinco e Bafetimbi Gomis. Vale ressaltar também a presença de Cuellar, ex-jogador do Flamengo, que chegou no meio do ano e já é o dono do meio-campo.

Por fim, o Al-Hilal, que disputa o Mundial pela primeira vez, chega como terceiro colocado do campeonato nacional, com 20 pontos em nove jogos (seis vitórias, dois empates e uma derrota).

ESPÉRANCE

Já o tunisiano Espérance é a nova potência africana, o “novo rico”. O clube é bicampeão da Liga dos Campeões da África e quer marcar espaço entre os grandes. É o maior vencedor na Tunísia (28 vezes), mas ainda busca um bom resultado dentro do Mundial, o qual disputa pela terceira vez. Nas anteriores, em 2011 e em 2018, foi eliminado nas quartas de final para o Al-Sadd (Aatar) e Al Ain (Emirados Árabes Unidos).

Desta vez, chega como 7º colocado no campeonato nacional, com 16 pontos em seis jogos (cinco vitórias e um empate), porém, está há quatro jogos sem competir devido ao Mundial.

Outro jogo

Após o jogo entre Al-Hilal e Espérance, será a vez do mexicano Monterrey, campeão da Concacaf, enfrentar o Al-Sadd, representante do país-sede do Mundial de Clubes, em partida marcada para as 14h30 (de Brasília), no Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha (CAT). O vencedor deste jogo enfrentará o Liverpool, atual campeão europeu, na semifinal de quarta-feira (18). O Monterrey é figurinha carimbada do Mundial. Nos últimos anos, participou três vezes, tendo como melhor colocação final o terceiro lugar em 2012. Já o Al-Sadd, comandado pelo ex-Barcelona Xavi Hernández, é o azarão, mas chega embalado para a partida, depois de ter vencido o Hienghène, da Nova Caledônia, apenas na prorrogação, por 3 a 1, na última terça-feira (11).