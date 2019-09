Mundial de Basquete: Brasil segura MVP da NBA e se classifica para a 2ª fase

Rio de Janeiro – A torcida era quase toda da Grécia, os holofotes estavam todos voltados para Giannis Antetokounmpo, MVP (sigla em inglês para jogador mais valioso) da última temporada da NBA, mas a terça-feira (3) teve outro dono. Com 22 pontos e nove rebotes, Anderson Varejão roubou a cena e comandou a histórica vitória brasileira sobre a Grécia por 79 a 78, em Nanjing, na China, pelo Campeonato Mundial de Basquete.

Varejão liderou a seleção: 22 pontos e nove rebotes para o pivô, que fez a cesta da vitória com 15 segundos para o fim do jogo.

A Grécia abriu vantagem no 2º quarto, mas, depois do intervalo, o Brasil voltou para a partida e assumiu o comando do placar – com um 26 a 13 no 3º período.

Nos 10 minutos finais, o nível da partida subiu, e as duas equipes trocaram cestas – mas sempre com a seleção brasileira liderando. A Grécia conseguiu empatar o placar, mas um passe para Antetokounmpo levar o jogo à prorrogação com poucos segundos para o fim não foi bom.

O astro foi expulso ao fazer sua 5ª falta para parar o relógio. Leandrinho converteu um dos dois lances livres que teve, e um erro de Didi quase custou a vitória à seleção: o ala fez falta em Sloukas na quadra de defesa e mandou o grego para três arremessos livres. Só que o grego acertou apenas dois lances, Bruno Caboclo afastou o terceiro com um tapinha, e o Brasil saiu com o jogo em suas mãos: 79 a 78.

Líder do grupo

Com o resultado, a seleção assume a liderança isolada do Grupo F do Mundial: são duas vitórias em dois jogos. A equipe volta a jogar na quinta-feira, às 5h da manhã (de Brasília), quando fecha a 1ª fase contra Montenegro. Ainda no grupo do Brasil, a Nova Zelândia venceu os montenegrinos por 93 a 83 e tem campanha de uma vitória e uma derrota.