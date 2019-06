Mude a energia da sua casa abandonando o que não te serve mais

A pedra selenita pode ser um aliado no reequilíbrio energético do ambiente

Manter uma situação, uma relação ou um padrão conhecido pode parecer mais fácil do que se desapegar. Nosso cérebro prefere o velho e conhecido, mas nem sempre o melhor, pois sabemos o que está nos esperando no futuro são os mesmos padrões que temos agora. Mas se você considera que precisa mudar, então vamos à faxina!

O que não lhe serve mais? Comece pelo armário. Geralmente guardamos mais que roupas nas gavetas, são coleções de lembranças, de outras situações e épocas. E se não cabem mais ou você não usou no ultimo ano é porque você mudou. Então aproveite e se livre desses antigos “eus” guardados no armário. Depois, olhe a sua aparência e veja o que não lhe satisfaz. O que realmente você pode fazer sobre isso? Um corte de cabelo, uma dieta mais saudável, uma caminhada.

O que pode te ajudar em seguida é uma limpeza energética que tem por objetivo purificar, renovar e equilibrar nosso corpo físico, emocional, mental e energético, afastando as cargas negativas que carregamos no nosso dia a dia e conectando-nos aos planos mais sutis da natureza.

Para auxiliar na limpeza e proteção da sua casa, você pode usar pedras e cristais. A Selenita é a pedra mais “faxineira” que existe. Ela limpa pessoas, ambientes, campos energéticos, outras pedras e até ela mesma. Fique com ela em mãos e respire lenta e profundamente por 5 minutos. Ela não precisa ser limpa.

Outra pedra que pode ajudar a melhorar o seu ambiente é a turmalina negra proporciona uma limpeza no campo energético e ajuda a formar um escudo protetor. Pode ser utilizada para neutralizar as próprias energias negativas, como raiva, ressentimento ou inveja. O preto vibrante refletido pela turmalina irradia luz. Ótima para ter sempre com você, em contato com o corpo como em um pingente ou no bolso.

Fonte: Personare