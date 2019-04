MP abre inquérito para apurar rompimento de barragem em Rondônia

O Ministério Público de Rondônia (MP-RO) abriu um inquérito civil público para apurar o rompimento de uma barragem em Oriente Novo, distrito do município Machadinho D’Oeste, a cerca de 350 quilômetros (km) da capital Porto Velho, ocorrido na sexta-feira (29).

Segundo informações do MP-RO, agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e das polícias Militar e Ambiental estiveram no local para avaliar os danos causados na região, que fica próxima ao município de Arquimes (RO). O rompimento deixou 100 famílias isoladas, de acordo com a Polícia Ambiental de Rondônia.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) foi notificada para que forneça os últimos relatórios de avaliação de segurança da barragem, que pertence à mineradora MetalMig. Ainda segundo o MP-RO, as licenças ambientais e de operação para o empreendimento estavam válidas.

A MetalMig alega que a barragem era composta somente por água e barro, não representando risco de contaminação do entorno por metais pesadas. A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia disse no sábado(30) que atividades de piscicultura e mineração de cassiterita são desempenhadas na região, sendo necessária uma análise mais detida para determinar que tipo de resíduo foi despejado no meio ambiente.