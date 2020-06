Cerca de 100 kits de testes para diagnosticar o novo coronavírus foram disponibilizados pelo SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) para os motoristas das empresas Pioneira e Viação Capital do Oeste, concessionárias do transporte coletivo urbano de Cascavel.

Sob a orientação da Secretaria Municipal da Saúde, os exames serão feitos ao longo de cinco dias da próxima semana no Centro de Convenções e Eventos.