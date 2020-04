Motoristas de vans escolares receberão cestas básicas durante a suspensão das aulas

Os motoristas de vans escolares lotaram nesta terça-feira (28), o pátio que fica em frente à Prefeitura de Cascavel para pedir providências do governo municipal, já que muitos estavam com esperança de recuperar parte do prejuízo com o transporte alternativo que foi suspenso na segunda-feira (27) pelo Sindicato do Transporte Escolar.

O Prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos anunciou que irá fornecer cestas básicas aos motoristas de vans escolares do município durante o período de quarentena da covid-19. A categoria é uma das mais afetadas já que as aulas presenciais estão suspensas por tempo indeterminado.

Segundo Paranhos, os donos de transporte escolar também não serão afetados pela falta de pagamento das certidões.

Em nota, a Cettrans/Transitar informou que a decisão de suspender o transporte alternativo se deu por falta de passageiros interessados, o que inviabilizaria o trabalho dos transportadores.

Desde quinta-feira (23) os permissionários estavam autorizados pela Cettrans/Transitar a realizar, por meio das vans escolares, o transporte para a comunidade em geral que ainda não está liberada, conforme o Decreto Municipal, a usar o transporte coletivo.

Acompanhe o vídeo do anúncio: