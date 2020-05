Mortos por covid-19 no Paraná já são 101

A Secretaria de Saúde divulgou nesta quarta-feira (6) um novo informe epidemiológico da covid-19, são mais 40 casos confirmados da doença em pessoas que residem no Paraná. A quantidade de óbitos chegou a 101 em decorrência da patologia.

As duas pessoas que morreram estavam internadas. Um morador de Uraí, de 84 anos, morreu no dia 4 de abril em Brasília. O outro óbito que consta no monitoramento desta quarta-feira (6) ocorreu em Londrina, uma mulher de 75 anos que faleceu no dia 5 de maio.

As novas confirmações estão nos municípios: Alvorada do Sul (1), Amaporã (1), Campina Grande do Sul (1), Colombo (1), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (9), Faxinal (1), Fazenda Rio Grande (1), Foz do Iguaçu (1), Goioerê (1), Guarapuava (1), Itaperuçu (1), Londrina (3), Marialva (1), Maringá (1), Mariópolis (1), Paraíso do Norte (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Rio Branco do Sul (1), Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Terezinha de Itaipu (1), Santo Antônio do Caiuá (3), Sarandi (1) e Uraí (1).

No total 139 cidades paranaenses têm casos confirmados da Covid-19 e 41 registram mortes pela doença.

DIFERENÇAS DE CONFIRMADOS – O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que faz parte da Diretoria de Atenção e Vigilância da SESA, contabiliza apenas os casos confirmados com resultados positivos de testes rápidos realizados com o produto do fabricante One Step Test, enviado pelo Ministério da Saúde.

RECUPERADOS – 1.086 são considerados recuperados, de acordo com os dados dos pacientes que já estão liberados do isolamento social. 599 estão na planilha de acompanhamento e monitoramento da Vigilância em Saúde da Sesa dos casos registrados em todo o Estado, com exceção da capital.

RESIDENTES DE FORA – Pacientes que moram em outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são agora 20, três morreram em decorrência da Covid-19.

Consulte o informe completo aqui.

AJUSTE:

1) Um caso confirmado em 21 de abril em Guarapuava foi excluído.