Mortes por gripe chegam a 51 casos

Foz do Iguaçu – O informe semanal sobre os casos de gripe no Paraná registra 212 casos confirmados de gripe no Estado, com 51 óbitos. São oito mortes a mais que na semana anterior, que apontava 43. Os óbitos confirmados aconteceram em Foz do Iguaçu, Maringá, Curitiba e Cambé.

Do começo do ano até agora, Foz é o município que registra maior número de mortes com 13 confirmações. Na sequência está Curitiba, com sete óbitos confirmados este ano.

O boletim também aponta que a faixa etária acima dos 60 anos é a mais atingida pela gripe. Depois vêm as crianças menores de seis anos.

Prevenção

Com a chegada do inverno, na próxima semana, a Secretaria da Saúde recomenda medidas preventivas. “A gripe é uma doença respiratória aguda que deve ser levada a sério”, ressalta o enfermeiro-chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis, Renato Lopes.

Os sintomas são aparecimento súbito de calafrios, febre, tosse seca, mal-estar, dores no corpo e na garganta, fadiga. Podem ainda estar presentes: diarreia, vômito, fadiga, rouquidão.

Como medidas preventivas, a Secretaria da Saúde recomenda: frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Em caso de não haver disponibilidade de água e sabão, é recomendado o uso de álcool gel 70%; cobrir nariz e boca com a dobra do braço quando espirrar ou tossir; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas e manter os ambientes bem ventilados.