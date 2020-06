Morre nona vítima da covid-19 em Cascavel

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) comunica o óbito de uma paciente com exame positivo para Sars-CoV-2.

A mulher tinha 59 anos e morava em Cascavel. Os sintomas para covid-19 se iniciaram no dia 22 de maio, a paciente deu entrada na UPA Veneza no dia dia 26 de maio, com coleta no mesmo dia. Nessa mesma data ela foi admitida na Ala Covid-19, mas evoluiu a óbito na manhã desta terça-feira (2). O exame que confirma a doença foi entregue pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná).

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente apresentava as seguintes comorbidades: lúpus, úlcera venosa, doença cardiovascular e hipertensão.

Texto editado às 14h50 para adição de informações sobre a paciente