Molhei meu eletrônico! O que fazer nessa situação?

Derrubar o celular em uma poça d’água, molhar o notebook, perceber que o tablet estava na mochila durante aquela chuva forte… Quem nunca passou por uma situação parecida? É natural ficar preocupado com o possível estrago sofrido pelo aparelho, seja por seu preço ou informações contidas nele. Por sorte, este não é um caso sem solução.

Se o líquido em questão for água, fica bem mais fácil recuperar o aparelho. Outras bebidas, como suco, café e refrigerante, têm mais chances de causar danos, pois, mesmo após evaporados, podem deixar resíduos dentro do eletrônico. Caso o aparelho esteja muito molhado e pareça difícil de secar, não hesite em levar na assistência especializada.

Corrida contra o tempo

Os minutos seguintes após o acidente são muito importantes, pois o contato da água com os circuitos pode condenar o funcionamento. Desligue o aparelho rapidamente e, se possível, retire as partes mais expostas, como baterias e capas protetoras. Seque o exterior do eletrônico com delicadeza.

Mesmo que a tentação de reiniciar o aparelho seja grande, tenha paciência! Ligar o aparelho enquanto ainda há água pode causar um curto-circuito, queimando de vez os componentes do eletrônico. O recomendado é esperar de dois a três dias para recarregar a bateria e ligar novamente.

Coloque o notebook, smartphone ou outro em um local arejado, mas sem contato direto com o Sol, para que a água possa evaporar.

O secador pode ajudar a acelerar o processo, devendo ser usado em uma temperatura média, suficiente para que o ar possa ser direcionado para a mão e não machuque a pele. O ar muito quente pode prejudicar os circuitos do aparelho.

Caso não tenha experiência, não tente desmontar o aparelho. A remoção inadequada também pode prejudicar as peças do eletrônico.

Dica popular

A primeira sugestão dada por muitos às vítimas de acidentes deste tipo é simples: colocar o aparelho em uma vasilha com arroz, de maneira que o eletrônico fique completamente coberto, e deixar em repouso por pelo menos seis horas. Essa dica também pode ser aplicada em outros tipos de objetos, como fones de ouvido e relógios.

Se, mesmo depois de todos os cuidados, o aparelho apresentar algum problema, leve na assistência técnica. Lá, os profissionais podem dar um banho químico e fazer uma limpeza detalhada, para evitar ferrugem e resolver possíveis falhas causadas pelo líquido.