Mobilização integrada em Maringá orientará pessoas em locais públicos

Começa nesta quinta-feira (21), a mobilização integrada entre forças de segurança e fiscalização da Prefeitura de Maringá em prevenção ao coronavírus. Ação no final da tarde passará por sete espaços públicos que recebem grupos de pessoas todos os dias. Saída será às 16h do 4º Batalhão de Polícia Militar de Maringá. Equipes seguem para o antigo aeroporto. “Não pode ter aglomerações em locais públicos. E quem estiver nas ruas ou trabalhando, tem que usar máscaras conforme determinam decretos”, alerta secretário de Segurança, Clodoaldo Rossi.

Moradores denunciam aglomeração e pessoas sem máscaras nas ruas e em espaços públicos. Até mesmo após horário do toque de recolher. O que coloca comunidade em risco de contaminação. Registros são feitos no telefone 156 da Ouvidoria. Mobilização é orientativa abordando pessoas que descumprem decretos municipais de prevenção.

Ação integrada será ampliada no final de semana com foco em festas em residências e chácaras. Além da perturbação do sossego pelo alto volume de som, também será verificada aglomeração de pessoas fora do horário do toque de recolher. Também serão vistoriados estabelecimentos que fazem bingos. Além de ser contravenção, coloca em risco as pessoas pela aglomeração.

Participarão da mobilização hoje as polícias Militar e Civil, as secretarias municipais da Fazenda, da Saúde, de Mobilidade Urbana, a Guarda Municipal e Comunicação.