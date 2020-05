Missal registra 03 casos positivos de Covid-19

O Boletim da Covid-19 desta quarta-feira, 27 de maio de 2020, apontou que Missal registrou 03 casos suspeitos da doença. São 03 mulheres que tiveram coleta de Swab Nasofaringe. Uma com 33 anos, enfermeira, outra com 47 anos, zeladora e também uma mulher com 54 anos, técnica de enfermagem que atua em outro município.

Elas apresentaram sintomas e as coletas ocorreram na residência de cada uma delas. As pacientes suspeitas devem ficar em isolamento domiciliar. As coletas foram encaminhadas ao CMT (Centro de Medicina Tropical) em Foz do Iguaçu, laboratório credenciado somente para exames de Covid-19.