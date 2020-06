Missal firma parceria com Cresol

O município de Missal firmou na última semana parceria com uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, a Cresol (Cooperativa de Crédito Solidário), assim como fez com outras instituições financeiras.

As cooperativas de crédito em geral têm desempenhado ótimo trabalho, inclusive gerando emprego, proporcionando renda, disponibilizando crédito, seja para comerciantes, seja para produtores rurais, pequenos empreendedores, a fim de fomentar a economia local, tornando o município cada vez mais forte.