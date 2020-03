Ministro de Estado da Defesa publica nota de alusão ao o Golpe Militar de 1964

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, divulgou nesta segunda-feira, 30 publicou uma nota no site do Ministério da Defesa para lembrar o aniversário do golpe militar de 31 de março de 1964. Num momento de esforços contra a pandemia do coronavírus, ele sua equipe gastaram parte da agenda do dia para redigir o comunicado e marcar posição sobre o episódio político que mergulhou o País numa ditadura de 21 anos.

Na nota, Azevedo e Silva diz que “As instituições foram regeneradas e fortalecidas e assim estabeleceram limites apropriados à prática da democracia.” Essa fase foi marcada por uma forte censura a opiniões contrárias e criticas vindas da imprensa, artistas, estudantes e operários que foram perseguidos ou exilados do país, além de é claro, o Presidente da República ter ordenado o fechamento do Congresso Nacional e de todas as Assembleias Legislativas dos estados brasileiros (com exceção de São Paulo) por quase um ano.

Fernando Azevedo finaliza a nota dizendo “O Movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira. Muito mais pelo que evitou.”, seguindo o mesmo posicionamento que o governo atual.

Confira a nota na íntegra: https://www.defesa.gov.br/noticias/67417-ordem-do-dia-alusiva-ao-31-de-marco