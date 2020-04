Ministério Público pede para a Justiça fechar o comércio de Cascavel

Um dia após a reabertura de parte do comércio de Cascavel, o Ministério Público recorreu à Justiça pedindo o fechamento das empresas e retomando o isolamento domiciliar para conter a disseminação do novo coronavírus.

Os promotores Ângelo Ferreira e Luciano Machado ajuizaram ação civil pública nesta quarta-feira (8) com pedido de liminar para que seja restabelecido o primeiro decreto que listava apenas as atividades essenciais.

Conforme a ação, há risco de “tremenda difusão do vírus”. Os promotores argumentam ainda que a edição de novo decreto na última sexta praticamente eliminou as medidas de isolamento, o que causou aglomerações nas ruas da cidade, “colocando em risco todo o imenso sacrifício da sociedade”.

O MP também considera que a decisão de permitir a abertura gradual do comércio “em tempos de pandemia” cria excessivo perigo à saúde coletiva e cita a abertura de grandes lojas de departamento que gerou aglomeração, demonstrando que a “experiência” do gestor municipal não foi feliz e, “pode custar muito caro”.

Para o Ministério Público, o momento não é para ter excessos, mas de “calma e canja de galinha”.

A ação está nas mãos da juíza Nícia Kirchkein Cardoso, deu prazo de 72 horas para que a Prefeitura de Cascavel se manifeste, antes de decidir se concede ou não a liminar.

Clique AQUI e leia a ação na íntegra.