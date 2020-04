Assinada pelo promotor Angelo Mazzucchi Santana Ferreira, o Ministério Público divulgou há pouco uma nota pública na qual expressa reconhecimento e gratidão ao secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, à gerente do programa de Imunização e a toda a equipe de imunização do Município “pelo excelente trabalho desenvolvido na campanha de vacinação contra a influenza (…) ressaltando a importância dessa medida para o enfrentamento da pandemia do coronavírus”.

Veja a nota: